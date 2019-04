“Tinha apenas 18 anos quando me mudei para o Benfica e foi bastante difícil, especialmente no início. Mas não me arrependo de nada”

O avançado sérvio Luka Jovic, emprestado pelo Benfica aos alemães do Eintracht Franfurt, considerou hoje que as duas equipas têm 50% de hipóteses de passarem às meias-finais da Liga Europa de futebol.

"O Benfica é muito bom tecnicamente. Vai ser difícil, mas podemos passar se jogarmos bem. As nossas hipóteses são 50/50. Se nos esforçarmos até ao limite, podemos bater qualquer um, incluindo o Benfica", afirmou o jogador, em declarações ao site do clube alemão.

Luka Jovic admitiu ter ficado "muito feliz" quando o sorteio ditou dois confrontos com o Benfica: "Estou mesmo ansioso por regressar a Lisboa e jogar contra os meus antigos colegas na Luz. Será uma experiência muito especial", garantiu.

O sérvio, que chegou ao Benfica na época 2015/26 e representou a equipa B em 17 jogos e a principal em quatro, reconheceu que os primeiros tempos em Lisboa não foram fáceis.

"Eu tinha apenas 18 anos quando me mudei para lá e foi bastante difícil, especialmente no início. Mas, não me arrependo de nada, porque fiz parte de um grande clube como o Benfica. Foi uma experiência importante para mim", frisou.Luka Jovic adiantou ainda que o golo que garantiu aos alemães a passagem aos 'quartos' frente aos italianos do Inter Milão, em San Siro, foi o mais importante da sua vida."Foi o maior jogo da minha carreira até agora neste clube. Recebi muitas mensagens. Estou muito feliz por poder ajudar a equipa, foi o golo mais importante da minha carreira, ajudou-me a crescer", disse.

O Eintracht Frankfurt, equipa na qual alinha o português Gonçalo Paciência e atual quarto classificado da liga alemã, visita o Benfica na quinta-feira para o encontro da primeira mão dos quartos de final, e recebe os 'encarnados' em 18 de abril.

Lusa