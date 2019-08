Vitória de Guimarães goleia e avança na Liga Europa

O Vitória de Guimarães qualificou-se esta quinta-feira para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, ao vencer em casa a Jeunesse Esch, por 4-0, na segunda mão da segunda ronda preliminar.

Depois do triunfo no Luxemburgo, por 1-0, os vimaranenses confirmaram o apuramento, com um 'bis' de Tapsoba (14 e 88 minutos), o segundo de grande penalidade, e golos de Guedes (63) e João Carlos Teixeira (90+3).

Na terceira pré-eliminatória, o Vitória de Guimarães vai defrontar o Ventspils, da Letónia, que confirmou o apuramento com um empate 2-2 na visita ao Gzira, depois de na semana passada ter goleado a formação de Malta, por 4-0.