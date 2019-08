Sporting de Braga enfrenta Thun ou Spartak Moscovo na Liga Europa

O Sporting de Braga vai enfrentar os suíços do Thun ou os russos do Spartak Moscovo no play-off da Liga Europa de futebol, caso chegue a esta fase, ditou o sorteio hoje realizado.

Os bracarenses vão disputar o primeiro jogo da ronda de acesso à fase de grupos fora e o segundo em casa, caso afastem os dinamarqueses do Brondby, que vão defrontar na quinta-feira e em 15 de agosto, na terceira pré-eliminatória.