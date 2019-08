Braga e Vitória na Dinamarca e na Letónia para entrar na Liga Europa

Sporting de Braga e Vitória de Guimarães tentam hoje ganhar avanço na ‘luta’ pela presença na fase de grupos da Liga Europa, nas visitas a Brondby e Ventspils, em jogos da terceira pré-eliminatória.

O Sporting de Braga visita o Brondby, num encontro que vai ser arbitrado pelo húngaro Tamás Bognar, a partir das 17:30 (horas em Lisboa), e que pode seguir ao minuto na Tribuna Expresso, AQUI.

Pouco depois, às 17:45, começa o embate entre Vitória de Guimarães e Ventspils, que vai ser dirigido pelo eslovaco Filip Glova, e que também pode seguir ao minuto na Tribuna Expresso, AQUI.

Caso superem esta fase, o Sporting de Braga vai enfrentar nos ‘play-offs’ o vencedor do embate entre os suíços do Thun e os russos do Spartak Moscovo, enquanto o Vitória vai defrontar os romenos do FCSB ou os checos do Mladá Boleslav.

Os jogos da derradeira fase de acesso à fase de grupos da Liga Europa estão marcados para 22 e 29 de agosto.