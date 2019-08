Ganhar fora é o que está a dar: Braga e Vitória em vantagem

Tudo está bem encaminhado para Portugal ter três equipas na fase de grupos da Liga Europa, daqui por umas semanas.

O Sporting de Braga foi à Suécia, onde o futebol já leva umas jornadas jogadas, para marcar quatro golos ao Brondby e aproveitar um descalabro tardio do adversário. Os minhotos até foram a primeira equipa a sofrer, ainda na primeira parte, igualaram o resultado e tudo parecia que ia acabar em empate, mas uma bola que Hassan ganhou no alto da cabeça a um desamparado central sueco lançou Ricardo Horta no espaço, para bater o guarda-redes.

E, ainda nos descontos, uma jogada de passes triangulados terminou num auto-golo que deu o quarto golo marcado fora e uma vantagem de dois para a segunda mão da eliminatória, que se jogará na próxima semana, em Braga.

Também haverá jogo em Guimarães, onde o Vitória terá o conforto dos três golos que Davidson, Pêpê Rodrigues e Joseph Amoah marcaram ao Ventspils.

A equipa de Ivo Vieira controlou a posse de bola na Letónia e o tempo ajudou-a a evidenciar as diferenças de qualidade entre as duas equipas, apenas três dias depois de jogarem para a Taça da Liga e sofrerem já tão cedo da calendarização pouco generosa da Liga de Clubes.

O Vitória joga a segunda mão a 14 de agosto e, no dia seguinte, é a vez do Sporting de Braga.