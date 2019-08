Vitória de Guimarães goleia e avança para o play-off da Liga Europa

O Vitória de Guimarães confirmou esta quarta-feira o apuramento para o play-off da Liga Europa de futebol, ao golear os letões do Ventspils por 6-0, em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória.

Em Guimarães, os minhotos receberam os vice-campeões da Letónia já com uma vantagem confortável de 3-0 trazida da primeira mão e chegaram ao intervalo já na frente, depois do golo de Davidson, aos 28 minutos.

Na segunda parte, dois golos de Rochinha, aos 47 e 58 minutos, e tentos de João Carlos Teixeira, 79, João Pedro, 80, e Pepê Rodrigues, 86, conferiram a goleada vimaranense, a maior de sempre da equipa minhota nas competições europeias.

Na próxima ronda, a última antes da fase de grupos, a equipa de Ivo Vieira vai defrontar os romenos do FCSB ou os checos do Mladá Boleslav, que empataram 0-0 no primeiro jogo.