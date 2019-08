Sp. Braga bate Brondby e discute playoff com o Spartak Moscovo

Depois da vitória na Dinamarca por 4-2, o Sp. Braga confirmou a passagem ao playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europa com um triunfo em casa por 3-1. A equipa orientada por Sá Pinto vai agora jogar com os russos do Spartak Moscovo.

A equipa portuguesa matou rapidamente a eliminatória com um golo logo aos 19' por Palhinha, a aproveitar um erro do guarda-redes do Brondby. Ainda antes do intervalo, André Horta marcou o melhor golo da noite, num remate de longe.

Já na 2.ª parte, Paulinho fez o terceiro golo dos minhotos, aos 66', na recarga a uma grande penalidade falhada por Wilson Eduardo.

O Brondby ainda faria o 3-1, aos 85', por Peter Bjur.

V. Guimarães com Steaua Bucareste

Depois de assegurar na quarta-feira a presença no playoff, o V. Guimarães conheceu esta quinta-feira o adversário: será o Steaua Bucareste, da Roménia.