Sp. Braga em vantagem e tudo empatado para o V. Guimarães: foi assim que correu a noite das equipas portuguesas na Liga Europa

Foi uma boa noite para as duas equipas portuguesas em prova no playoff de acesso à Liga Europa. Na 1.ª mão, o Sp, Braga conseguiu uma importante vitória em casa frente ao Spartak Moscovo (1-0), enquanto o V. Guimarães trouxe um nulo na viagem à Roménia, na casa do FCSB, nova designação do Steaua Bucareste.

Na Pedreira, o golo do Sp. Braga surgiu aos 74 minutos, com Ricardo Horta a concretizar uma jogada de entendimento da equipa treinada por Ricardo Sá Pinto. O Sp. Braga leva assim vantagem para o encontro da 2.ª mão, que se disputa na capital russa daqui a uma semana.

Já em Bucareste, o 0-0 permite ao V. Guimarães tentar resolver a eliminatória no D. Afonso Henriques, também daqui a uma semana.