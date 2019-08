Becali disse que o Vitória jogaria para não descer - e o Vitória pôs o Steaua fora da Liga Europa

Um golo de Tapsoba, de penálti, permitiu hoje ao Vitória de Guimarães vencer na receção aos romenos do FCSB 1-0 e apurar-se para a fase de grupos da Liga Europa de futebol. O resultado pecou por escasso, pois os minhotos perderam várias oportunidades antes e depois para dilatar o marcador.

Fica assim dada a resposta do Vitória às palavras do presidente do Steaua de Bucareste, o polémico Gigi Becali, que dissera que, na Roménia, os portugueses jogariam para não descer de divisão.

Os vimaranenses, que na primeira mão empataram 0-0 na Roménia, passaram para a frente da eliminatória aos 53 minutos, quando Tapsoba converteu uma grande penalidade.

O Vitória de Guimarães acompanha assim Sporting de Braga, FC Porto e Sporting no sorteio de sexta-feira para a fase de grupos, a realizar no Mónaco.