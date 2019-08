São quatro e andam aos pares: FC Porto e Sporting vão à Holanda, Braga e Guimarães a Inglaterra

Naturalmente que as sortes teriam de ser diferentes para FC Porto, Sporting (cabeças de série), Braga (pote 2) e Vitória de Guimarães (pote 4), portanto os trabalhos das quatro equipas portuguesas na fase de grupos da Liga Europa serão mais ou menos complicados. Comecemos pelo Sporting, no Grupo D, que tem como adversário mais forte o PSV (Holanda); depois, apresentam-se o Rosenborg (Noruega) e o semi-desconhecido Lask, da Áustria. O FC Porto está no Grupo G, com o Young Boys (Suíça), o Feyenoord (Holanda) e o mítico Glasgow Rangers (Escócia) - teoricamente, um grupo acessível para os dragões. O Vitória de Guimarães ficou com o fortíssimo Arsenal (Inglaterra), o Eintracht Frankfurt (Alemanha) e os belgas do Standard Liége. Mas, provavelmente, o pior sorteio calhou ao SC Braga que enfrentará o histórico Besiktas (Turquia) e o Wolverhampton (Inglaterra) potenciado pelos milhões da Fosun e com o contingente português; o eslovaco Bratislava é a equipa aparentemente mais fácil de derrotar.

Grupo A

Sevilha

APOEL

Qarabag

Dudelange

Grupo B

Dynamo Kiev

Copenhaga

Malmö

Lugano

Grupo C

Basileia

Krasnodar

Getafe

Trabzonspor

Grupo D

Sporting

PSV

Rosenborg

Lask

Grupo E

Lazio

Celtic

Rennes

Cluj

Grupo F

Arsenal

E. Frankfurt

Standard Liège

Vitória SC

Grupo G

FC Porto

Young Boys

Feyenoord

Rangers

Grupo H

CSKA Moscovo

Ludogorets

Espanyol

Ferencvaros

Grupo I

Wolfsburgo

Gent

St. Etiénne

Olexandria

Grupo J

Roma

Borussia Mönchengladbach

Basaksehir

Wolfsberg

Grupo K

Besiktas

SC Braga

Wolverhampton

Bratislava

Grupo L

Manchester United

Astana

Partizan Belgrado

AZ Alkmaar

12h20: E... rrrola a bola.

12h16: Giorgio Marchetti, secretário-geral adjunto da UEFA, toma as rédeas e explica as condicionantes do sorteio.

12h10: Em palco está Ashley Cole, um dos grandes laterais do futebol internacional, que anunciou o fim de carreira recentemente. Ele será um dos homens do sorteio. Paulo Ferreira, ex-defesa português e antigo colega de Cole, também sobe ao palco. Ferreira recorda os melhores momentos nas finais europeias que participou.

12h08: Ora, a gala arranca desde já com a eleição do melhor jogador da edição passada da Liga Europa, que é Eden Hazard, do Chelsea.

- Bom dia, ou boa tarde, conforme a sua inclinação sobre esta questão do “o que se deve dizer às 12h?”. É a essa hora que arranca o sorteio da fase de grupos da Liga Europa, este ano com mais equipas portuguesas que o habitual. São quatro: FC Porto, Sporting, Sp. Braga e V. Guimarães. Aliás, Portugal é mesmo o país com mais equipas nesta fase da prova.

- FC Porto e Sporting serão cabeças de série, o Sp. Braga integra o Pote 2 e o Vitória o Pote 4.

- Estando no Pote 1, FC Porto e Sporting já têm assegurado que evitam alguns dos gigantes que estão nesta edição da Liga Europa, como o Arsenal, Manchester United, Roma ou Sevilha.