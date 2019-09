Leonel Pontes explica chamada do jovem Pedro Mendes à Liga Europa: “Foi uma das primeiras decisões tomadas”

O treinador do Sporting, Leonel Pontes, garantiu hoje que o Sporting vai lutar pelos três pontos no terreno do PSV Eindhoven, na quinta-feira, na estreia na Liga Europa de futebol, apesar de estar ainda numa “fase de reconstrução”.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao PSV, da primeira jornada do Grupo D da Liga Europa, o técnico madeirense, que vai orientar equipa pela segunda vez desde que sucedeu ao holandês Marcel Keizer – depois do empate com o Boavista (1-1) no passado domingo -, referiu por diversas vezes que tem poucos treinos para transmitir uma nova dinâmica, mas defendeu que o Sporting deve assumir-se como candidato à passagem à fase seguinte e tentar estrear-se com um triunfo.

Depois de apontar que “nos jogos de futebol, quando entram duas equipas em campo, não entram orçamentos, não entra passado, entra aquele momento”, Pontes admitiu que o momento do Sporting não é tão bom quanto o do seu adversário, líder do campeonato holandês em igualdade pontual com o Ajax, mas disse esperar que a equipa na quinta-feira consiga escrever “uma história diferente”.

“Se formos ver os últimos quatro jogos, é verdade que o PSV tem 15 golos marcados e um sofrido, e nós temos oito golos marcados e seis sofridos, se não me engano nas contas. Mas amanhã (quinta-feira) é uma história diferente, é um novo jogo, imprevisível, sabendo de antemão que vamos encontrar uma equipa com grande qualidade coletiva e com um poder ofensivo muito grande”, disse.

O treinador considerou, no entanto, que o PSV “tem também algumas debilidades defensivas”, o que é “um pouco característico do futebol holandês”, e o Sporting tentará então surpreender “e tentar equilibrar as forças dentro daquilo que são as diferentes entre uma equipa que fez 15 golos e sofreu um, contra uma equipa que fez oito e sofreu seis”.

Atribuindo então a cada equipa 50% de possibilidades de sucesso na partida de quinta-feira, Leonel Pontes admitiu que Sporting e PSV são os mais fortes candidatos à passagem, num grupo que inclui ainda os austríacos do Lask Linz e os noruegueses do Rosenborg, e disse que os 'leões' não podem ter receio de assumir esse favoritismo.

“Nós temos também de assumir esse papel, de lutarmos por esse espaço. É um espaço a que o Sporting está habituado a competir, passar esta fase de grupos, chegar o mais longe possível”, disse.

A estreia de Pedro Mendes

Questionado sobre a chamada do jovem avançado Pedro Mendes, Leonel Pontes, que o orientou na equipa de sub-23 até ser chamado a suceder a Marcel Keizer na equipa sénior, garantiu que “uma das primeiras decisões tomadas foi inscrevê-lo na Liga Europa”, apesar de não estar inscrito na Liga portuguesa (cujo prazo de inscrição já havia expirado).

Admitindo que “não é o melhor contexto” para a estreia de Pedro Mendes, disse que, “tendo em conta as suas características e rendimento”, entendeu dar-lhe esta oportunidade, que poderá vir a ser estendida a outros jovens, até porque essa é uma tradição do Sporting.

As expetativas de Neto

Na conferência de imprensa esteve também o defesa central Luís Neto, que garantiu igualmente que o Sporting vai lutar pela vitória no terreno do PSV Eindhoven.

“Partimos com as maiores expectativas. Queremos fazer uma grande Liga Europa, queremos começar bem, lutar pela vitória, fazer uma boa exibição. Treinámos para isso, estamos preparados”, asseverou.

PSV Eindhoven e Sporting defrontam-se na quinta-feira, em jogo da primeira jornada do grupo D da Liga Europa de futebol, no Philips Stadion de Eindhoven, Holanda, às 18:55 locais, 17:55 de Lisboa.