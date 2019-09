Fábio Silva: "Sinto-me feliz por estar à beira de grandes jogadores

O mais novo de sempre

"Queria agradecer pela oportunidade de entrar para história do clube. Vi a maior parte do jogo no banco. A equipa está de parabéns pelo que fez, a equipa conseguiu jogar com a sua identidade."

O jogo

"O mister pediu-me o que pede a toda a gente: para entrar, dar o máximo e tentar ajudar a equipa. Penso que foi isso que fiz. Tento sempre ajudar a equipa e sinto-me feliz por estar à beira de grandes jogadores, aprender todos os dias ao com eles. Vou continuar a trabalhar para os ajudar.

É sempre bom entrar na história do clube que gosto. Quero agradecer às pessoas que tornaram isto possível. Temos em mente esta competição e entramos em todas para ganhar."