O limbo do Sporting (e de Pedro Mendes)

As mudanças de treinador têm destas coisas: entre o que era mau do passado e o que pode ser bom no futuro, há um presente indefinido. Uma espécie de limbo, vá, em que as intenções podem ser ser adequadas, mas a concretização das mesmas ainda não é.

E é isto, para já, o Sporting.

Leonel Pontes surpreendeu com um regresso ao passado - ou melhor, dois: primeiro, com a aposta em Miguel Luís, jovem de 20 anos que ainda não tinha jogado esta época - o último jogo em que foi utilizado, em 2018/19, foi na 31ª jornada da Liga, por... 5'; depois, com a mudança de sistema: a equipa passou para um 4-4-2 losango, o mesmo que era utilizado no Sporting de Paulo Bento, quando Pontes era adjunto.

A intenção, lá está, foi boa: com Bolasie e Vietto - de volta após lesão -, na frente, Bruno Fernandes a 10, Wendel e Miguel Luís a interiores, e Doumbia a trinco, o Sporting parecia entrar em campo mais dominador do que o habitual, podendo também beneficiar da maior chegada a áreas de criação por parte do capitão - foi mesmo ele que deu o primeiro sinal de perigo, com um remate de fora da área.

Só que entre a intenção e a concretização ainda vai a tal distância que se sabe e, num momento em que o Sporting atacava junto à área holandesa, Coates deixou-se adormecer. Ihattaren lançou rapidamente Malen, que não estava a ser marcado por Coates, e o avançado - que é o melhor marcador da liga holandesa, com seis golos - desmarcou-se, evadiu-se de Neto e rematou para golo.

Aos 20', o 2º classificado da Liga holandesa - com os mesmos pontos do líder Ajax - ficava em vantagem e o cenário iria piorar ainda mais para o Sporting apenas cinco minutos depois. Bruma - outra cara do passado - escapou-se pela direita, cruzou e... Coates fez um autogolo.

De repente, em duas ocasiões, o PSV marcava dois golos e o jogo ficava bem mais difícil para o Sporting. Mas, aos 37', Bolasie, o novo avançado sportinguista, que já tinha deixado boas indicações no Bessa, voltou a deixar, ao sofrer um penálti. Bruno Fernandes, como habitualmente, marcou.

VI-Images

À entrada para a 2ª parte, o 2-1 prometia um jogo mais dividido... até aparecer Timo Baumgartl. Logo aos 48', na sequência de um canto, o defesa fez o 3-1.

A partir daí, o Sporting baixou consideravelmente de rendimento, sentindo fortemente o golo, e o PSV esteve perto de chegar ao quarto golo, em várias ocasiões.

Mais partido, o jogo começou a ser de bola lá, bola cá, e o Sporting só assustava com remates de Bruno Fernandes, claro, e de Jovane Cabral, regressado após lesão - saiu Vietto.

Mas seria apenas aos 81 minutos que se comprovaria, mais uma vez, este limbo em que habita o Sporting. Leonel Pontes tirou de campo Miguel Luís, muito apagado, e colocou... Pedro Mendes.

O avançado dos sub-23, melhor marcador da Liga Revelação, estreou-se na equipa sénior e, apenas um minuto depois de entrar, recebeu a bola em frente à área holandesa, rodou e... marcou. 3-2.

Ou seja, o Sporting, depois de vender Bas Dost, ficou com falta de avançados, mas não inscreveu Pedro Mendes na Liga - Leonel Pontes disse, na conferência de imprensa de antevisão do jogo que apenas conseguiu inscrevê-lo na Liga Europa, porque as inscrições da Liga portuguesa já estavam encerradas - e agora que Pedro Mendes entrou e marcou... fica a pergunta: este Sporting tem rumo?