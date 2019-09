Querem espetáculo? Vão ao Coliseu

Não há grande coisa a fazer quando, dos três centrais em campo, o quem joga mais à direita está do lado mais bombardeado com passes, onde mais se centra o centro do jogo e aparecem mais jogadores, que não necessariamente o extremo ou lateral, a pedir bola.

O que não será, de todo, coincidência, pois o FC Porto saberia melhor do que nós o quão suscetível Nicolas Bürgy é ao erro: antes de falhar o tempo de salto e deixar um passe longo de Otávio chegar ao peito de Soares, já se tinha aventurado desajeitadamente numa condução de bola que perdera em campo próprio; e, depois do tal salto falhado, atrasou-se na abordagem a um contra-ataque para ceifar Luis Díaz e ver um castigo amarelo, logo aos nove minutos.

Voltando ao salto, a Soares e à bola que lhe foi ao peito, esta seguiu para Luis Díaz, que tabelou com o brasileiro e viu-o a fintar um adversário na área e bater o 1-0. Um erro de um central, um golo, gentileza retribuída minutos depois a um adversário que cruzava a linha do meio campo com a bola controlada.

Pepe deixou-se estar, não tinha a posição ajustada a Marcano, tentou encurtar o espaço à última para o adversário e reformar a linha de fora-de-jogo, não reparando que outro adversário, mais longe, estava de frente e em condições para ver o que estava ali a acontecer e lá colocar um passe. Os dois centrais correram atrás do prejuízo, Marchesín atirou-se aos pés dele, que se chama Roger Assalé, e derrubou-o. Penálti e 1-1 marcado por Nsamé.

Dois erros de centrais, dois golos.

Nem por isso o jogo se alterou para os 30 minutos até ao intervalo. A bola tocou mais tempo em pés portistas, sem que Danilo ou Uribe a tivessem no meio campo adversário e de frente para a baliza. Os muitos jogadores que os suíços tinham ao centro, com médios a fecharem perto dos centrais, dificultava o jogo interior cuja falta de Soares ou Marega a descerem, ou de extremos a pediram passes dentro, já tornava tornava complicado.

O FC Porto atacava quase sempre por fora, Luis Díaz vagava o corredor (fugia para ser uma terceira referência na área) para Alex Telles receber e logo cruzar, Otávio o mesmo fazia para Corona insistir na finta e no drible quando, nem sempre, no um-para-um estava. Danilo rematou de cabeça à barra, num canto e, com os minutos, o Young Boys encostava as linhas à área e expunha a falta de soluções para desmontar espaços fechados, em organização, para a qual houve só uma exceção.

Luis Díaz, à entrada da área, vendo a corrida diagonal de fora para dentro de Corona, picou um passe para a linha de fundo, onde o mexicano passou de primeira e Soares desviou para o 2-1. O brasileiro sem golos em seis jogos marcava dois em 45 minutos e disfarçava o quão unidimensional em ideias - e, logo, tão previsível - era o jogo ofensivo do FC Porto.

Quality Sport Images

A postura não melhorou porque não se alterou, na segunda parte. Antes piorou, já que o número de bolas perdidas aumentou sem que Danilo e Uribe compensassem, na reação à perda, quando era preciso apertar o espaço ao primeiro jogador do Young Boys que tentasse dar uso à posse recuperada.

O FC Porto não era capaz, em ataque organizado, de ter a bola mais do que 30 segundos. Por hábito, tão pouco isso é natural à equipa que verticaliza e sempre procura chegar rápido a um dos dois avançados, sem problemas em fazê-lo logo a partir dos centrais, ou com apenas três ou quatro passes. Mas, repetindo sempre os processos - ligar o lateral ao extremo, ou juntar um dos avançados a esses dois para criar ganhar com números numa ala -, as hipóteses de surpreender encolhiam ao minuto.

Foi errando mais passes, perdendo bolas mais cedo e atrás no campo e deixando o Young Boys ganhar à vontade para aumentar o número de jogadores que acompanhavam as transições ofensivas. A pressa de Pepe em intercetar uma delas deixou os suíços cavalgarem até à área e só Marcano os parar, com falta. Depois, várias perdas de bola seguidas encurtaram o FC Porto junto à sua baliza e uma combinação a três passes deixou Hoarau quase a desviar um cruzamento rasteiro.

Fora o insistir em tentar os mesmos movimentos, os jogadores do FC Porto pareceram fatigados a partir da hora de jogo, mais lentos a reagir às segundas bolas ou a mexerem-se para dar linhas de passe. Apenas uma jogada com condução de Marega, passe para Romário Baró e ele a fixar um adversário para soltar em Soares acabou com um remate, realmente, perigoso para a baliza suíça.

Houve ainda, 10 minutos para Fábio Silva sentar um adversário, perder o equilíbrio e força para o remate frouxo que lhe saiu - e, assim de pisou o primeiro centímetro de relva, tornar-se o mais novo de sempre a jogar nas competições europeias pelo clube.

O FC Porto acabou a ganhar, entrou vitorioso na Liga Europa e, ao final do dia, é isso que interessa em matéria de pontos, dinheiro e moral na cabeça dos jogadores. Mas, para injetar maior dose desta última matéria, nunca é demais que haja qualidade de jogo atacante, muitas decisões certas a serem tomadas, poucos passes a saírem errados e bastantes jogadas que sejam finalizadas, na baliza - coisas que, vulgarmente, quem assiste associa a espetáculo.

Disso houve pouco. Mas, terminando o marcador virado para o FC Porto, talvez se aplique o que Sérgio Conceição disse há coisa de um ano - “Se querem espetáculo, vão ao Coliseu”.