Sérgio Conceição: "Muitas vezes não se pode ser espetacular. Às vezes, para dançar bem é preciso um bom par"

O resumo do jogo

"Entrámos bem no jogo contra uma equipa que ainda não tinha perdido esta época. Uma equipa forte fisicamente, que jogou de forma muito direta. Às vezes, podíamos ser surpreendidos com uma bola na frente, como foi o caso do penálti. Foi uma primeira parte bem conseguida, sem ser espetacular. Fizemos o 1-0 e conseguimos reagir bem ao golo, procurando o passe por dentro para sair por fora. COnseguimos causar desequilíbrios e foi assim que fizemos a ocasião do 2-1, pelo Tiquinho.

O resultado 2-1 é sempre perigoso, ainda por cima contra uma equipa que tentou de tudo, nessa forma mais direta, pragmática e objetiva de chegar à nossa baliza. Podíamos ter feito o 3-1 e ficado mais descansados no jogo, mas valeu pelo sacrifício e pela entrega. Valeu pela entrada do Romário e do Fábio, mais dois miúdos. Muitas vezes não se pode ser espetacular, vale pelos três pontos. Sabíamos do adversário que tínhamos pela frente. Como dizia o Abel [Ferreira?], às vezes, para dançar bem é preciso um bom par."

"O Romário é mais médio e queria, exatamente, isso, que povoasse o corredor central, onde por vezes deixámos o adversário ligar e jogar demais, de forma a que jogasse na frente com critério.

A equipa inicial

"Estamos no início de época, temos alguns jogadores novos e, cada vez mais, precisamos que se conheçam melhor, que ganhem rotinas. Estamos em setembro. Claro que há jogadores mais carregados com minutos, mas não estou nada preocupado com isso. Utilizei o onze que achei mais forte para ganhar o jogo."

A entrada de Fábio Silva

"Achava, pela capacidade de trabalho e mobilidade que tem, se tivesse um bocadinho mais baixo no campo, conseguiria criar dificuldades ao adversário. Tenho total confiança no Zé [Luís], mas, como vocês sabem, ele estava um pouco debilitado".