Quando treinador e jogador não se entendem, mas têm de trabalhar juntos: "Eu não gostava do Abel e ele não gostava de mim"

A ideia era Marafona analisar o próximo adversário do Sporting de Braga, o Besiktas, já que o guardião agora atua na Liga turca, ao serviço do Alanyaspor, mas não foi apenas isso que Marafona contou ao jornal "O Jogo" desta quarta-feira.

"Não foi fácil. A verdade é que não tinha uma grande relação com o treinador. Na prática, eu não gostava dele e ele não gostava de mim", confessou o guardião, que abandonou os bracarenses no final da época passada. "Mas não foi nada mais do que isso e a vida continua", acrescentou. "Apesar do que se possa pensar, saí a bem do clube. Adoro o Braga, a cidade, e as pessoas sempre me trataram muito bem. Sei que faço parte da história do clube... Aquela Taça de Portugal foi um marco na minha carreira e espero que não seja preciso voltar a esperar 50 anos para ver o Braga ganhar novamente um título".

Agora no Alanyaspor, onde já completou oito jogos, Marafona deu pistas sobre a prestação do Besiktas, equipa que o Braga defronta quinta-feira para a Liga Europa (17h55, SportTV). "O Braga tem grandes probabilidades de ganhar na Turquia. O Besiktas atravessa uma fase negra, em todos os aspetos, e isso tem-se refletido no rendimento da equipa", disse, referindo-se à grave crise financeira que o clube atravessa - o presidente está demissionário e o clube só venceu uma vez nos últimos oito jogos.

"O Braga só não pode deixar-se intimidar pelo ambiente no estádio. Apesar do mau momento da equipa, aquilo é sempre incrível. Fui lá jogar há cerca de duas semanas e o estádio estava cheio e com um grande ambiente", contou.

"É verdade que têm avançados perigosos e são fortes no contra-ataque, mas se o Braga conseguir anular os três avançados terá mais de meio caminho andado para garantir o sucesso. Eles são fracos a defender e fortes a atacar e, em resumo, diria que o Braga tem aqui uma excelente oportunidade para vencer", concluiu.