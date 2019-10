Foi quase, quase, não fossem dois livres diretos

O Vitória de Guimarães sofreu, esta quinta-feira, o terceiro desaire em três jogos no Grupo F da Liga Europa em futebol, ao perder por 3-2 no reduto do Arsenal, por culpa de dois livres diretos na parte final.

Os minhotos estiveram duas vezes na frente, com tentos de Marcus Edward (nove minutos) e Bruno Duarte (37), mas Gabriel Martinelli (32) e Nicolas Pépé (80 e 90+2) selaram o terceiro triunfo dos londrinos.

Na classificação, os gunners lideram, com nove pontos, seguidos do Eintracht Frankurt, com seis, após o 2-1 caseiro face ao Standard Liège, terceiro, com três. Os minhotos continuam no quarto posto, sem qualquer ponto.