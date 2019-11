Marega e Aboubakar não vão à Escócia

O futebolista internacional camaronês Aboubakar, pouco utilizado esta época, integrou a comitiva de 22 jogadores do FC Porto que seguiu hoje viagem para a Escócia, onde na quinta-feira defrontará o Rangers, para a Liga Europa.

Na lista de escolhidos do treinador Sérgio Conceição, destaca-se a presença do avançado, que esta temporada disputou apenas dois jogos pelos ‘dragões’, numa altura em que ainda procura recuperar a condição física, depois de na última época ter sofrido uma rotura de ligamentos.

Fora da comitiva voltou a ficar Marega, com o avançado maliano a não ser utilizado por Sérgio Conceição desde o empate com o Rangers, em casa (1-1), em 24 de outubro.

O FC Porto defronta na quinta-feira o Rangers, no estádio Ibrox, a partir das 20:00 horas, em jogo da quarta jornada do grupo G da Liga Europa, com arbitragem do italiano Davide Massa.

O agrupamento é liderado pelos suíços do Young Boys, com seis pontos, seguidos por FC Porto e Rangers, ambos com quatro, enquanto os holandeses do Feyenoord contabilizam três pontos.

Lista dos jogadores que viajaram para a Escócia

- Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Mouhamed Mbaye.

- Defesas: Pepe, Diogo Leite, Marcano, Alex Telles, Wilson Manafá, Mbemba e Saravia.

- Médios: Bruno Costa, Loum, Uribe, Otávio e Danilo.

- Avançados: Luis Díaz, Aboubakar, Nakajima, Tecatito Corona, Zé Luís, Soares e Fábio Silva.