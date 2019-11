Bruma foi assobiado em Alvalade: "Pelo menos não saí do Sporting a custo zero, fui vendido"

Depois de ter sido formado no Sporting e de se ter estreado na equipa principal, em 2012/13, Bruma entrou em litígio com o clube e acabou por sair pela porta pequena, para o Galatasaray.

No regresso a Alvalade, esta noite, pelo PSV, os adeptos mostraram que não se esqueceram dos termos em que o internacional português abandonou o clube, assobiando sempre que Bruma tocava na bola.

"Acho que isso é normal, estava tranquilo a fazer o meu jogo, é dar os parabéns ao Sporting", disse o jogador à SIC, após o jogo. "Se os adeptos estão magoados comigo? Sim, acho que ainda estão um pouco. Mas pelo menos não saí do Sporting a custo zero, fui vendido. O Sporting deu-me tudo e só tenho de dizer obrigado ao clube", acrescentou.

Bruma também admitiu que os holandeses mereceram perder em Alvalade: "Acho que foi um bom jogo do Sporting. Nós não fizemos um bom jogo e o Sporting está de parabéns".

Na semana em que Bruno Fernandes renovou com o Sporting, toda a equipa apareceu renovada, protagonizando uma exibição como há muito não se via em Alvalade e carimbando a presença nos 16 avos de final da Liga Europa com uma goleada (4-0)