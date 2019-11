PSP considera jogos em Braga e Guimarães de “elevado risco”

O Comando da PSP de Braga e a UEFA classificaram os jogos desta quinta-feira, a contar para a Liga Europa, entre as equipas do Vitória Sport Clube e o Standard de Liége e do Sporting de Braga e Wolverhampton de risco elevado, o que levou as autoridades a um reforços das medidas de segurança.

Na operação policial, além de agentes da PSP do Porto, Braga e Guimarães, contam-se ainda operacionais das autoridades inglesas e belgas. À Tribuna Expresso, o subintendente Pedro Colaço, do comando territorial, adiantou que o contingente de segurança foi ainda reforçado por efetivos da Unidade Especial de polícia, afirmando, porém, que o plano de segurança não foi agravado pela ocorrência de confrontos entre adeptos ingleses e belgas na Ribeira e na Baixa do Porto, nos últimos dois dias.

“Já estava previsto desde início medidas de segurança reforçadas”, assegura o relações públicas da PSP/Braga, que adianta que nesta fase da Liga Europa “é normal a presença de agentes das forças de segurança dos países das equipas que viajam para Portugal”. O mesmo acontece quando as equipas portuguesas jogam no estrangeiro para as competições europeias, refere Pedro Colaço.

A PSP de Braga esteve reunida esta manhã com os delegados de segurança da UEFA, garantindo o subintendente tratar-se de um encontro normal em dias de jogos da Liga Europa e da Champions.

Confrontos nas ruas do Porto

Adeptos ingleses e belgas envolvem-se em confrontos no Porto Adeptos ingleses e belgas envolveram-se na quarta-feira em confrontos no Porto, provocando danos numa esplanada, disse à Lusa fonte da PSP, referindo que, até ao momento, não foram efetuadas detenções

Na quarta-feira, registaram-se confrontos pelo segundo dia consecutivo entre adeptos ingleses e belgas nas ruas do Porto. Dezasseis cidadãos belgas foram identificados e um cidadão inglês foi detido por “participação em rixa e danos”, que foi hoje presente a tribunal, refere a PSP do Porto em comunicado.

Apesar do dispositivo policial envolvido, foram assinalados “incidentes envolvendo agressões e desordens por vários locais da cidade, dos quais resultaram, para além de vários feridos com registo hospitalar, danos em estabelecimentos comerciais e espaços públicos”.

Desde terça-feira, a Polícia de Segurança Pública mobilizou diferentes unidades operacionais para garantir a segurança face à chegada de centenas de adeptos estrangeiros, nomeadamente “Spotters/unidades de acompanhamento de adeptos, Equipas de Intervenção Rápida, Equipas de Prevenção e Reação Imediata, Investigação Criminal e Unidade Especial de Polícia.