Quatro equipas portuguesas em campo na Liga Europa

Sporting de Braga e Sporting podem "carimbar' hoje o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa de futebol, enquanto FC Porto e Vitória de Guimarães têm margem reduzida na quinta jornada da fase de grupos.

Os bracarenses, que lideram o grupo K, com 10 pontos, entram em campo às 17:55, com a receção ao Wolverhampton, segundo, com nove, bastando-lhes um empate para assegurarem a qualificação para a próxima fase da prova.

Em caso de triunfo sobre o conjunto liderado por Nuno Espírito Santo, o Sporting de Braga não só garante o apuramento, como assegura o primeiro posto.

Já o Sporting, que joga às 20:00, em Alvalade, diante do PSV Eindhoven, também está em boa posição para seguir para os 16 avos de final.

Os 'leões lideram o grupo D, com nove pontos, mais dois do que LASK Linz e do que os holandeses.Se bater o PSV e os austríacos não vencerem o Rosenborg, a formação 'verde e branca' segue para próxima fase e garante, igualmente, o primeiro lugar.

O FC Porto, que tem apenas uma vitória no grupo G, no qual ocupa o último lugar, com quatro pontos, joga às 17:55 no reduto do Young Boys, primeiro colocado juntamente com o Rangers.

Os 'dragões', em igualdade pontual com o Feyenoord, só podem pensar numa vitória, caso não queiram ficar dependentes de terceiros, precisamente o que sucede com o Vitória de Guimarães, que, a partir das 20:00, recebe na 'Cidade Berço' o Standard Liège, para o grupo F.

Os vitorianos têm um ponto, conquistado perante o líder Arsenal (1-1), que tem 10, e veem a concorrência mais próxima, Eintracht Frankfurt e Standard Liège, à distância de cinco. Só um triunfo sobre os belgas serve ao Vitória e, mesmo esse resultado, poderá revelar-se insuficiente, caso o Eintracht vença os 'gunners', em Londres.

Nos 16 avos de final estão já garantidos Espanyol, Manchester United, Sevilha e Celtic, enquanto Basileia, Getafe, Cluj, Gent, Wolfsburgo, Basaksehir e AZ Alkmaar podem 'carimbar' o 'passaporte' nesta quinta e penúltima ronda da fase de grupos.

