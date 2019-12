Sporting viaja para a Áustria sem Mathieu, Bruno Fernandes e Vietto

Jérémy Mathieu e Bruno Fernandes ficaram hoje de fora da lista de convocados do Sporting e vão falhar o embate de quinta-feira no terreno do LASK Linz, na sexta e última jornada da Liga Europa de futebol.

No encontro que vai decidir o vencedor do grupo D, o técnico Silas operou várias alterações e optou por poupar Mathieu, enquanto o capitão Bruno Fernandes vai cumprir um jogo de castigo e não irá viajar até à Áustria.

Stefan Ristovski, Rodrigo Battaglia e Luciano Vietto também não entram nas opções do treinador ‘leonino’, por opção, assim como Luís Neto, mas este por lesão, depois de ter saído em mau estado do duelo do último domingo com o Moreirense (1-0), para a I Liga.

Ilori e Acuna regressam aos convocados do Sporting, numa lista em que estão ainda os jovens Pedro Mendes, Gonzalo Plata, Rodrigo Fernandes e guarda-redes Hugo Cunha.

Na quarta-feira de manhã, o Sporting viaja até à Áustria e treina no Linzer Stadion, palco do jogo, às 18:00 (19:00 locais).

O LASK Linz-Sporting, que vai decidir o primeiro lugar do grupo D, está agendado para as 17:55 (18:55).

Lista de 19 convocados

- Guarda-redes: Renan, Luís Maximiano e Hugo Cunha.

- Defesas: Tiago Ilori, Coates, Rosier e Borja.

- Médios: Eduardo, Acuña, Miguel Luís, Wendel, Rodrigo Fernandes e Doumbia.

- Avançados: Rafael Camacho, Gonzalo Plata, Jesé, Luiz Phellype, Bolasie e Pedro Mendes.