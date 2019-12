Sporting vai à Turquia, FC Porto vai à Alemanha e Benfica vai à Ucrânia

Já estão definidos os adversários das quatro equipas portuguesas ainda em prova na Liga Europa, que vão disputar os 16 avos de final, a 20 e a 27 de fevereiro de 2020.

O Sporting, que não era cabeça de série no sorteio, uma vez que terminou em 2º lugar do grupo D, vai defrontar os turcos do Istambul Besaksehir, que estão em 4º lugar na Liga turca.

O FC Porto, vencedor do Grupo G, vai defrontar os alemães do Bayer Leverkusen, enquanto o Benfica, que "baixou" da Champions, vai defrontar outra equipa com percurso semelhante: o Shakhtar Donetsk, orientado pelo português Luís Castro.

Já o Sporting de Braga vai defrontar uma equipa que fez parte do grupo do FC Porto: os escoceses do Rangers.

O sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa

Wolves-Espanhol

SPORTING-Istambul Basaksehir

Getafe-Ajax

Leverkusen-FC PORTO

Copenhaga-Celtic

Apoel-Basileia

Cluj-Sevilha

Olympiacos-Arsenal

AZ Alkmaar-Lask

Club Brugge-Manchester United

Ludogorets-Inter

Eintracht Frankfurt-Salzburg

Shakhtar Donetsk-BENFICA

Wolfsburg-Malmo

Roma-Gent

Rangers-SPORTING DE BRAGA