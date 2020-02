Foi uma grande trinca dada em Glasgow, mas só durante uma hora

Havendo quatro jogos de equipas portuguesas no mesmo dia, nutria particular entusiasmo, admito, por ver o quão faria o Braga pela vida na Escócia, primeira aventura ao além da fénix de Rúben Amorim, não propriamente renascida, porque morta não estava, mas transmutada desde que o sem nível, sem experiência e sem pedalada começou a provar, aos poucos, que tudo é fantochada.

Mas, depois, vi o relvado, não, que me perdoem os relvados, vi o batatal castanho e maltratado em Glasgow, onde a presunção assumiria que dificílimo seria ao Braga jogar rasteiro, de trás, com muitos passes curtos e apoios frontais cirúrgicos para sempre confiar no homem livre das triangulações e ir avançando, no campo, perdão, no terreno agrícola, para acelerar a jogada perto da área.

Parecia mais ser um jogo feito para as bolas paradas que são levantadas, como a que, logo a abrir, é rematada pela cabeça de Raúl Silva, mal desviada no recarga por Wallace e batida ao poste por Bruno Viana, coisa atabalhoada e ressaltada que pôs os três centrais do Braga ao barulho, na área. Cheirava a prenúncio, só que era enganador. O Braga quis ser o descrito no segundo parágrafo.

Antes e depois de uma receção orientada de Fransérgio, dentro da metade escocesa, lhe dar espaço para arriscar o bomba curvada que, a uns 30 metros, atirou um golaço como testemunho de força, o Braga já se construía com bola a partir da própria área, usando o guarda-redes Matheus para criar a primeira vantagem, deixar os centrais de fora receberem, desencadearem os passes rasteiros e serem os primeiros a irem buscar à frente, tocando e tocando por ali fora.

A promessa esquerdina de Trincão rematou na área, depois a precipitar-se sobre ela, cruzou para Paulinho o fazer com a testa e simplificou a jogada, tabelando, em que Galeno marchou campo fora na transição que fechou com um pontapé fora do alvo. Ousado, bravo, confiante e, por isso, com personalidade, assim jogava o Braga. E fazia-o com o improviso de Esgaio a central e Galeno a ala, cuja rapidez atenuava o desábito defensivo, mas não as precipitadas decisões em posse, na frente.

Com bola, o Braga era um mecanismo fluído e irremediável, que nem um robô munido de inteligência artificial, capaz de identificar problemas e solucioná-los sempre de maneira distinta, mas no mesmo estilo. A única bola chutada, um quê sem nexo, para a frente, sintoma mais comum do não saber o que se fazer, aconteceu nos descontos pré-intervalo, quando o calmo Raúl Silva pontapeou para longe um livre perto da própria área.

O problema, contudo, via-se sem a bola e vindo da vontade em avançar a linha defensiva, mantê-la alta para encurtar o campo jogável ao Rangers e pressionar, em bloco, para aliciar os escoceses a errarem. Por duas vezes jogaram direto, pelo ar, na profundidade ainda controlável a custo e Morelos, em ambas, rematou e houve o corpo de Matheus no caminho.

ROBERT PERRY/Lusa

Uma face do Braga dar-lhe-ia para relaxar, marcando golos, que os marcou, pois no meio de um lançamento lateral e da chegada de Abel Ruiz, embalado, à entrada da área, houve um toque de primeira de calcanhar de Trincão, o Midas genial a intermediar tanta coisa na vida atacante da equipa, que deixou o estreante espanhol a jeito de rematar o 2-0. Logo a seguir, um contra-ataque lançou Palhinha nas barbas do guarda-redes, que lhe parou o remate.

Além da falta de ajuste nos apoios, do não encurtamento do espaço nas costas quando o adversário tinha a bola de frente e da apatia na reação aos ataques à profundidade, o Braga era um interlúdio entre os golos feitos e as os não feitos - desnivelado, porque eram mais as oportunidades falhadas do que aproveitadas.

Passara, mais ou menos, uma hora aquando do não golo de Palhinha. Foi o toque de alerta para o Rangers, que ia tendo as esporádicas chances com o olho direto à profundidade, mas, de todo, igualava o Braga em volume de jogo, posse de bola e ser capaz de vergar o adversário a um estilo que lhe conviesse. A urgência mudou-o.

Os escoceses adiantaram o bloco no batatal, projetaram os laterais para fixar Ruiz e Trincão com preocupações e encostou os médios às segundas bolas, que já reclamou, em série, ao saltar a pressão alta do Braga. Depois, cuidava em fazer chegar passes a Hagi, filho do prodigioso Gheorghe, anormalmente mais ambidestro que o pai e quase toda a gente, para o deixar um-para-um com alguém.

Encostado atrás, as linhas espremidas contra a área, a pressão alta já inexistente e agressividade em parte incerta para disputar duelos, o Braga encolheu-se no golo da direita para dentro de Hagi e no slalom meritório e um quê sortudo de Aribo, ficando empatado num assombro de oito minutos. Depois, o romeno bateu um livre que fez a bola desviar num corpo saltador da barreira e enganar Matheus com o 3-2. Outros oito minutos restavam para acabar.

O Braga ainda retornou ao passado, reivindicou a bola, manteve-se fiel ao solo e às ideias rasteiras. Voltava a personalidade que foi minguada, encostada, assediada pela intensidade e a pressão escocesas. Só que nada mais criou para finalizar. Mês e meio depois, perdeu a equipa das oito vitórias nos anteriores nove jogos, impressionante no que já evoluiu a executar a forma em que pensa chegar à baliza dos outros, mas ainda falível a ajustar-se à maneira que pretende proteger a sua área.

É a primeira derrota de Rúben Amorim. Mesmo assim, houve a fluidez na construção, o jogo sempre rasteiro, as saídas verticais da pressão e a crescente influência de Trincão, num pacote em que Steven Gerrard viu, com razão, o melhor futebol pratica de momento em Portugal, que quase chegou para dar uma valente trinca na Escócia e lá resolver a eliminatória da Liga Europa que fica em aberto para Braga.