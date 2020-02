Há quanto tempo não se via um Sporting assim?

Apenas cinco dias depois de ter protagonizado uma das piores exibições da época, o Sporting deu uma volta de 180 graus e conseguiu, isso mesmo, uma das melhores exibições da época, sob a liderança de Silas - que esteve hoje, pela primeira vez, em pé no banco, já que a UEFA não distingue qual o elemento que pode estar a dar indicações para o relvado, desde que esteja apenas uma pessoa levantada.

Com Jovane Cabral a estrear-se como titular, depois de oito jogos como suplente utilizado, o Sporting bem pode agradecer à excelente entrada em jogo do jovem de 21 anos pelo domínio que foi exercendo em Alvalade, secundado por um meio-campo bem oleado com Battaglia e Wendel mais atrás e Vietto mais à frente, como '10', a tentar, obviamente, o impossível, i.e., fazer esquecer Bruno Fernandes.

Análises à parte, a verdade é que é evidente que esta eliminatória da Liga Europa não poderia ter começado melhor para o Sporting: logo no segundo minuto, depois de chegar lá à frente e conquistar um canto, a equipa da casa marcou, com a Coates a aparecer a desviar a bola para golo, à ponta de lança.

Veja aqui o lance do primeiro golo do Sporting frente ao Basaksehir

O golo, como é evidente, tranquilizava o Sporting, ainda que a equipa parecesse não precisar assim tanto disso. Na verdade, o golo foi muito mais sentido pelo 2º classificado da Liga turca, que foi presa fácil em Alvalade.

O Basaksehir tentava resguardar-se no seu meio-campo, mas abria crateras de espaço por quase todo o lado, com o Sporting a aproveitar para criar inúmeras oportunidades de golo, tanto pela corredor central como pelos corredores laterais.

O segundo golo da equipa Silas só surgiria já em cima do intervalo, mas a verdade é que, antes disso, foram mais do que muitas as ocasiões para aumentar a vantagem para números muito mais confortáveis: Jovane, isolado, acertou no guarda-redes; Battaglia, na sequência de um canto, não conseguiu desviar para as redes; Vietto, pela direita e pela esquerda, permitiu duas defesas a Mert Gunok; e Jovane até marcou, na recarga a um remate de Sporar ao poste, mas o avançado esloveno estava fora de jogo - e, pouco depois, isolado, preferiria a finta perante o guarda-redes e perderia a bola.

Mas, à terceira tentativa, Sporar conseguiu mesmo o seu primeiro golo pelo Sporting - e o sexto na Liga Europa. Aos 44', Vietto lançou Ristovski pela direita e o lateral cruzou de forma perfeita para o remate certeiro do esloveno, no centro da área.

Leões aumentam para 2-0 frente ao Basaksehir. Veja aqui o lance

À entrada para a 2ª parte, o jogo não podia estar melhor para o Sporting, não só pela vantagem de 2-0, mas porque os turcos, nos primeiros 45 minutos, não tinham efetuado um único remate à baliza de Max.

De forma verdadeiramente inofensiva, o Basaksehir lá foi tentando, no início da segunda metade, ter mais bola, mas, logo aos 51', novo golpe: numa boa jogada coletiva desde a defesa, que começa em Coates, passa por Jovane e Bolasie, e termina em Vietto, o Sporting fez o 3-0.

Vietto dilata a vantagem leonina frente ao Basaksehir. Veja aqui o lance

O resultado só surpreendia mesmo quem não estivesse a ver o jogo (bom, e quem tivesse visto o Sporting a jogar em Vila do Conde...), já que a equipa de Silas demonstrou ser claramente superior aos turcos, pouco esclarecidos na defesa e, do mesmo modo, no ataque.

Assim sendo, só aos 60' é que o Basaksehir conseguiu finalmente um remate, por intermédio de Edin Visca, mas Max defendeu a tentativa.

Quando o jogo parecia controlado pelo Sporting, ainda que a equipa estivesse bem mais retraída no seu meio-campo, surgiu o golo visitante. Depois de um cruzamento para a área, o árbitro entendeu, num lance pouco esclarecedor, que Neto empurrou Demba Bá, e marcou penálti. Edin Visca não perdeu a oportunidade de reduzir para 3-1.

Apesar de pouco ter feito para merecer um golo, a verdade é que o Basaksehir ganhava novo alento, particularmente para a disputa da 2ª mão, em casa, a 27 de fevereiro, e nem a tentativa quase certeira de Bolasie, à trave, ajudou a arrumar a eliminatória para o Sporting. Que, ainda assim, protagonizou uma exibição como há muito não se via em Alvalade.