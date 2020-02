Para viver é preciso bola. Para sobreviver, uma bola parada chega

A imbecilidade de Guimarães revolveu irresistivelmente o tempo mediático e toda a sociedade civil se mobilizou na discussão do ataque racista a Marega no Vitória SC - FC Porto. Obviamente, o resultado (o triunfo portista), a consequência (a colagem ao Benfica) e o calendário (recomeçava a Liga Europa) foram marginalizados - e pouco se discutiu o Leverkusen, quinto classificado da competitiva Bundesliga, a apenas dois pontos do terceiro, que joga um futebol decalcado do modelo original holandês posteriormente copiado pelo Barcelona.

Portanto, como foi aqui descrito, há muita bola no pé e muita pressão lá à frente, coisas que, juntas e bem feitas e perfeitamente encaixadas numa bonita estratégia de jogo, costumam complicar a vida aos adversários.

Por outro lado, algo que também ficou fora das análises foi a ausência de Otávio, subitamente um dos futebolistas mais influentes do FC Porto. Sem Otávio (castigado), sem Danilo (com uma crise existencialista), Conceição apostou num 4x4x2 linear e de linhas coladinhas para tentar absorver o impacto da esperada objetividade alemã - depois, quem sabe, sair em contra-ataque, um método já antes replicado com relativo sucesso, antes de o FC Porto decidir-se por tentar livrar-se do estigma da intensidade muscular.

Ora, a primeira parte do plano lá foi resultando, pois aos 22 minutos o Leverkusen - FC Porto decorria assim: algumas dificuldades portistas, sobretudo pelo lado de Manafá, e poucas oportunidades de golo e 67% de posse para o Leverkusen. A segunda parte do plano nem por isso, porque o FC Porto raramente dava mais de três toques seguidos na bola, e isso era alarmante além de deprimente.

Oito minutos depois, o Bayer Leverkusen chegou ao golo: Lars Bender cruzou, Demirbay desviou, Alario fez o 1-0 ao segundo poste, que acabou invalidado e a seguir ratificado numa dupla verificação do VAR. A partir de então, o Leverkusen fez-se mais perigoso e o FC Porto apenas através de ressaltos e carambolas desassossegou a defesa germânica - o remate de Uribe, de fora da área, que chutou forte numa bola saltitante para uma defesa em voo de Hradecky foi, realmente, a verdadeira chance de os portugueses marcarem.

Algo teria de mudar após o intervalo, porque a tendência estava a transformar-se num padrão com contornos perigosos para a equipa de Sérgio Conceição. Só que ao minuto 54, o inocente Manafá foi iludido por Volland, que rodou sobre o seu corpo, deixando uma única alternativa ao defesa portista: o penálti, que foi defendido por Machesin à primeira (o árbitro decidiu repetir, pois os jogadores entraram na grande área) e convertido à segunda por Havertz.

Estava 2-0 e estava na hora de Conceição sacudir a equipa.

Saíram Manafá e Tiquinho, entraram Zé Luís e Nakajima, e o FC Porto reduziu poucos minutos depois, justamente com Zé Luís a cabecear para as mãos do guarda-redes e a bola a sobrar para Luís Diaz. Como foi de bola parada, uma especialidade da casa, será exagero atribuir o golo a uma eventual deliberação genial de treinador; mas, pronto, aconteceu porque sim e o FC Porto terá ganho daquela forma um fôlego que lhe permite discutir a eliminatória no Dragão, na próxima semana.

Sérgio, previdente, viu uma nova defesa de Marchesin, retirou Diaz e pôs Danilo para tentar manter um resultado desfavorável, mas inversível, aproveitando igualmente o cansaço e o balanço alheios para, aqui e ali, procurar algo mais. Na próxima quinta-feira, logo se vê. Perder é mau, mas nem sempre é assim tão mau quando se podia ter perdido por mais.