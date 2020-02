A mão de Matheus não chegou

Faltou um bocadinho assim. É esta a forma mais adequada de resumir os 16 avos de final da Liga Europa para o Sporting de Braga, que esteve quase, quase lá, mas acabou por ser eliminado da prova pelo Rangers.

Depois de uma derrota altamente penalizadora na 1ª mão, por 3-2, na Escócia, a equipa de Rúben Amorim partia motivada para a 2ª mão, em Braga, sabendo que necessitava "apenas" de um golo para conseguir avançar para os oitavos de final.

Montada no esquema habitual com três defesas a construir - Bruno Viana, David Carmo e Raúl Silva -, dois laterais profundos pelo corredor - Sequeira (sempre muito ativo no ataque) e Esgaio -, dois médios de contenção pelo meio - Palhinha e Fransérgio -, dois extremos que andam entrelinhas - Trincão e Ricardo Horta - e um avançado - Paulinho -, a equipa do Braga rapidamente se instalou no jogo como gosta: muita pressão lá à frente para recuperar a bola rapidamente e muita paciência a construir desde trás.

Só que os escoceses liderados por Steven Gerrard vinham com a estratégia bem clara: fechar os espaços atrás de forma compacta, com praticamente todos os jogadores atrás da linha da bola, e sair rapidamente para o contra ataque, aproveitando os possíveis deslizes do anfitrião.

Foi precisamente isso que sucedeu logo nos primeiros minutos, com Florian Kamberi, reforço de inverno do Rangers, a testar Matheus, após uma perda de bola bracarense no meio-campo e um contra ataque rápido.

A jogada iria repetir-se pouco depois: depois de uma perda de bola pouco feliz de Raúl Silva (que ainda seria mais infeliz perto do intervalo...), Hagi - sempre a agitar o ataque - ganhou e ofereceu o golo a Ryan Kent, que rematou ao lado.

A verdade é que, durante quase toda a 1ª parte, o jogo jogou-se em grande parte apenas no meio-campo do Rangers, com o Braga a manter a posse de bola e a recuperá-la rapidamente assim que a perdia, mas, quando o contra ataque escocês conseguia sair, era o Rangers a criar mais perigo no jogo.

O domínio do Braga só se materializou em oportunidade de golo aos 25', quando um cruzamento bem medido de Sequeira encontrou a cabeça de Paulinho, mas Allan McGregor defendeu.

A equipa de Rúben Amorim, sempre a tentar entrar pelos corredores laterais, procurando variar o jogo de lado frequentemente, ia tendo dificuldades em criar ocasiões claras e em chegar à área adversária, e a situação ainda esteve perto de piorar mesmo em cima do intervalo. Na sequência de um canto, Raúl Silva, que teve um jogo para esquecer, toca com a bola na mão e o árbitro marca penálti. Aos 45', Hagi teve o golo nos pés, mas a mão de Matheus fez uma defesa estrondosa.

O sonho bracarense mantinha-se vivo e Rúben Amorim demonstrava, ao intervalo, que queria mais, ao substituir Palhinha por Novais. A entrada na 2ª parte não foi tão vigorosa como seria expectável, nem mesmo quando Raúl Silva deu o lugar a Galeno( Galeno foi para o corredor e Sequeira ficou a fazer de central).

Pelo contrário, seria a estratégia escocesa a dar frutos, aos 61': um grande passe de Hagi lança Kent, que ganha a frente a Sequeira e que faz o 1-0.

Balde de água fria nas intenções do Braga, que ficava assim obrigado a marcar dois golos para não ser eliminado.

A partir de então, houve sempre muito mais Braga do que Rangers, com os escoceses a serem encostados às cordas, mas nem a cabeça de Paulinho, ao poste, nem os remates de Trincão ou Novais serviram para marcar, com as oportunidades claras de golo a escassearem, dada a densa muralha defensiva do Rangers.

MIGUEL RIOPA

O Braga foi assim eliminado da Liga Europa. Por um bocadinho assim.