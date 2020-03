Em Linz, houve futebol, houve uma assistência de Bruno Fernandes e houve uma goleada do United

Sem adeptos e sem grande dificuldades, o Manchester United foi à Áustria golear o LASK Linz (equipa que tinha estado no grupo do Sporting, com quem os austríacos perderam 2-1 e ganharam 3-0), por 5-0, na 1ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, com mais um contributo essencial de Bruno Fernandes.

O internacional português fez o passe para o primeiro golo dos ingleses, marcado por Odion Ighalo, aos 29 minutos, e atingiu já de forma precoce uma bela marca no United: esteve envolvido em sete golos nos últimos nove jogos da equipa, com quatro assistências e três golos.

Dominando claramente o jogo, o Manchester aumentou a vantagem já na 2ª parte, por Daniel James, aos 58', Mata, aos 82', e Mason Greenwood e Andreas Pereira, já nos descontos.

A 2ª mão dois oitavos-de-final está marcada para 19 de março, mas não é certo que seja disputada, já que a UEFA considera adiar os próximos jogos da prova, devido ao coronavírus.