"Vai..., seu...": Bruno Fernandes e Lindelöf desentendem-se na derrota do Manchester. Mas "a culpa é de toda a equipa"

Quando o Manchester United sofreu o segundo golo frente ao Sevilha, Bruno Fernandes interpelou o colega Lindelöf, que estava na área e não conseguiu intervir no lance, e o ex-jogador do Benfica perdeu a paciência: "Vai tomar no c..., seu filho da p...".

A transmissão televisiva mostrou os jogadores a discutirem, mas, no final da partida, que foi vencida pelo Sevilha, Bruno Fernandes garantiu que a culpa não era de um jogador, mas sim de toda a equipa, que cometeu vários erros.