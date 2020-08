Bruno Fernandes é o único português na equipa do ano da Liga Europa

Bruno Fernandes é o único jogador português ou integrante de uma equipa portuguesa a estar nos 23 escolhidos da UEFA para a equipa do ano da Liga Europa.

O médio, que jogou pelo Sporting e pelo Manchester United na prova, foi mesmo o melhor marcador da competição, com oito golos, e é um dos destaques de uma lista que tem oito jogadores do Sevilha, vencedor da Liga Europa, e seis do Inter, o finalista vencido.

Além de Bruno Fernandes, o Manchester United, que chegou às meias-finais, tem ainda Fred e Rashford na lista.