Benfica joga com Standard Liege, Rangers e Lech Poznan na fase de grupos; Sp. Braga tem o Leicester no caminho

Sorteio aparentemente favorável para Benfica e Sp. Braga na fase de grupos da Liga Europa. Os encarnados terão pela frente o Standard Liege, o Rangers e Lech Poznan no Grupo D, enquanto os bracarenses terão no Leicester o adversário mais complicado, num Grupo G em que estão ainda o AEK Atenas e os ucranianos do Zorya.

12h41 - E estão sorteadas todas as equipas para a fase de grupos da Liga Europa

Grupo A: Roma, Young Boys, Cluj, CSKA Sofia

Grupo B: Arsenal, Rapid Viena, Molde, Dundalk

Grupo C: Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Hapoel Be’er Sheva, Nice

Grupo D: Benfica, Standard Liege, Rangers, Lech Poznan

Grupo E: PSV Eindhoven, PAOK, Granada, Omonia

Grupo F: Nápoles, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka

Grupo G: Sp. Braga, Leicester, AEK Atenas, Zorya

Grupo H: Celtic, Sparta Praga, AC Milan, Lille

Grupo I: Villarreal, Qarabag, Maccabi Telavive, Sivasspor

Grupo J: Tottenham, Ludogorets, LASK, Antuérpia

Grupo K: CSKA Moscovo, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Wolfsberger

Grupo L: Gent, Estrela Vermelha, Hoffenheim, Slovan Liberec

12h35 - Já foi sorteado o pote 3

12h29 - Sorteado o pote 2, estamos assim:

12h26 - O Standard Liege é o primeiro adversário do Benfica. Sp. Braga vai jogar com o Leicester.

12h24 - Ora, assim ficam distribuídas as equipas do pote 1. Benfica no Grupo D e o Sp. Braga no Grupo G.

12h18 - Aí está o sorriso do vencedor.

12h10 - A cerimónia arranca com a entrega do prémio de Jogador do Ano da Liga Europa 2019/20. O vencedor é Romelu Lukaku (Inter). De recordar que Bruno Fernandes era um dos três nomeados.

- Estes são os potes do sorteio que arranca já daqui a uns minutinhos:

Pote 1

BENFICA (POR)

SP. BRAGA (POR)

Arsenal (ING)

Tottenham (ING)

Roma (ITA)

Nápoles (ITA)

Bayer Leverkusen (ALE)

Villarreal (ESP)

CSKA Moscovo (RUS)

Gent (BEL)

PSV Eindhoven (HOL)

Celtic (ESC)

Pote 2

Dinamo Zagreb (CRO)

Sparta Praga (R. CHE)

Slavia Praga (R. CHE)

Ludogorets (BUL)

Young Boys (SUI)

Estrela Vermelha (SER)

Rapid Viena (AUT)

Leicester (ENG)

PAOK (GRE)

Qarabag (AZE)

Standard Liege (BEL)

Real Sociedad (ESP)

Pote 3

Granada (ESP)

AC Milan (ITA)

AZ (HOL)

Feyenoord (HOL)

Maccabi Telavive (ISR)

AEK Atenas (GRE)

Rangers (ESC)

Molde (NOR)

Hoffenheim (ALE)

Hapoel Be’er Sheva (ISR)

LASK Linz (AUT)

Cluj (ROM)

Pote 4

Zorya Luhansk (UCR)

Nice (FRA)

Lille (FRA)

Rijeka (CRO)

Dundalk (IRL)

Slovan Liberec (R. CHE)

Antuérpia (BEL)

Lech Poznan (POL)

Sivasspor (TUR)

Wolfsberger (AUT)

Omonia (CHP)

CSKA Sofia (BUL)

- Benfica e Sp. Braga são as únicas equipas portuguesas na fase de grupos da Liga Europa e esta sexta-feira vão conhecer os adversários na segunda competição da UEFA, onde são cabeças de série.

- No pote 1, Benfica e Sp. Braga evitam desde já equipas como o Arsenal, Tottenham, Roma ou Nápoles.

- Durante a cerimónia, a UEFA vai ainda revelar o melhor jogador da Liga Europa 2019/20. Bruno Fernandes (Manchester United) é um dos nomeados, ao lado de Ever Banega (Sevilha) e Romelu Lukaku (Inter).