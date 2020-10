Em direto: Quem serão os adversários de Benfica e Sp. Braga na Liga Europa? Acompanhe aqui o sorteio da fase de grupos

12h10 - A cerimónia arranca com a entrega do prémio de Jogador do Ano da Liga Europa 2019/20. O vencedor é Romelu Lukaku (Inter). De recordar que Bruno Fernandes era um dos três nomeados.

- Estes são os potes do sorteio que arranca já daqui a uns minutinhos:

Pote 1

BENFICA (POR)

SP. BRAGA (POR)

Arsenal (ING)

Tottenham (ING)

Roma (ITA)

Nápoles (ITA)

Bayer Leverkusen (ALE)

Villarreal (ESP)

CSKA Moscovo (RUS)

Gent (BEL)

PSV Eindhoven (HOL)

Celtic (ESC)

Pote 2

Dinamo Zagreb (CRO)

Sparta Praga (R. CHE)

Slavia Praga (R. CHE)

Ludogorets (BUL)

Young Boys (SUI)

Estrela Vermelha (SER)

Rapid Viena (AUT)

Leicester (ENG)

PAOK (GRE)

Qarabag (AZE)

Standard Liege (BEL)

Real Sociedad (ESP)

Pote 3

Granada (ESP)

AC Milan (ITA)

AZ (HOL)

Feyenoord (HOL)

Maccabi Telavive (ISR)

AEK Atenas (GRE)

Rangers (ESC)

Molde (NOR)

Hoffenheim (ALE)

Hapoel Be’er Sheva (ISR)

LASK Linz (AUT)

Cluj (ROM)

Pote 4

Zorya Luhansk (UCR)

Nice (FRA)

Lille (FRA)

Rijeka (CRO)

Dundalk (IRL)

Slovan Liberec (R. CHE)

Antuérpia (BEL)

Lech Poznan (POL)

Sivasspor (TUR)

Wolfsberger (AUT)

Omonia (CHP)

CSKA Sofia (BUL)

- Benfica e Sp. Braga são as únicas equipas portuguesas na fase de grupos da Liga Europa e esta sexta-feira vão conhecer os adversários na segunda competição da UEFA, onde são cabeças de série.

- No pote 1, Benfica e Sp. Braga evitam desde já equipas como o Arsenal, Tottenham, Roma ou Nápoles.

- Durante a cerimónia, a UEFA vai ainda revelar o melhor jogador da Liga Europa 2019/20. Bruno Fernandes (Manchester United) é um dos nomeados, ao lado de Ever Banega (Sevilha) e Romelu Lukaku (Inter).