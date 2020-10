Jorge Jesus: "O nosso objetivo é chegar ao fim desta Liga Europa, é poder estar na final de Gdansk"

Estreia na Liga Europa

"A história do Benfica, o passado do Benfica, mais concretamente nesta competição, faz-nos querer chegar ao fim desta Liga Europa, queremos poder estar em Gdansk [local da final da Liga Europa], esse é o nosso objetivo. Mas um de cada vez, primeiro é a fase de grupos e queremos passar. Queremos começar bem e começar bem é começar com uma vitória."

Treinador do Lech Poznan dá favoritismo ao Benfica

"Aceito o favoritismo, pelo passado do Benfica. O reconhecerem o favoritismo é sinal da valorização do Benfica. Mas isso não diz que o Benfica tem mais capacidades no jogo de amanhã. Uma coisa é o jogo e outra coisa é a história dos dois clubes. Temos de demonstrar amanhã que somos melhores.

É normal que ele pense assim. Mas não há nenhuma equipa do mundo que meta medo seja a quem for e o Benfica também não vai meter medo. O Benfica vai esgrimir amanhã com o adversário, que tem as suas ambições e tem uma ideia de jogo muito interessante. Quando és coerente e acreditas no que fazes, não mudas as tuas ideias."

O jogo e o adversário

"O Benfica vai sempre tentar assumir o jogo, jogue onde jogar, pode é não conseguir, porque o adversário não deixa. Mas a nossa ideia é essa. Quanto ao nosso adversário, o que é que conhecemos: claro que o estudámos quando nos calhou. Tem o Pedro Tiba, que eu conheço muito bem e vocês também, é um miúdo que já em Portugal tinha um valor elevado e é um dos melhores desta equipa polaca. Ele tem influência no jogo. O adversário vai arranjar-nos alguns problemas mas estaremos preparados para isso e o que importa é que a vitória no final do jogo seja do Benfica."

A lesão de André Almeida e o substituto: Gilberto ou Diogo Gonçalves?

"O André Almeida não é só um jogador com muitos anos de Benfica, é capitão e tem características especiais. Pode parecer não ser muito virtuoso tecnicamente, mas é um jogador com muita qualidade tática. Pessoalmente, gosto muito de ter jogadores na minha equipa com as características do André. Ele tem vindo a crescer e hoje é muito mais jogador do que quando saí do Benfica. É uma perda significativa mas a vida é assim. Vai jogar outro jogador e amanhã se não acontecer nada de especial vai jogar o Gilberto."

Possíveis mudanças na equipa

"O facto de termos agora um ciclo de jogos não tem nada a ver com mudanças para amanhã. Ainda não entrámos em processo de fadiga acumulada. As alterações que possa fazer não têm nada a ver com isso."