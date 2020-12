Jorge Jesus: Benfica tranquilo mas com "responsabilidade de jogar para vencer"

O Benfica joga esta quinta-feira com o Standard de Liège, em Liège, na Bélgica, num jogo da última jornada da fase de grupos da Liga Europa.

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, reconheceu que vai ser um jogo tranquilo porque a equipa já está apurada para para os 16 avos de final da competição.

"O objetivo está alcançado", afirmou, no entanto, disse que tem a responsabilidade de "jogar para vencer", uma vez que há outros objetivos, como acabar a Liga Europa sem derrotas, vitórias financeiras e serem os melhores a nível nacional.

Em direto do centro de treinos no Seixal, admitiu em exclusivo à SIC que vai ser um jogo difícil, uma vez que o adversário é das melhores equipas do campeonato belga e tem experiência em competições europeias.

Jorge Jesus adiantou também que não está a "pensar rodar muito a equipa", admitindo que pode lançar neste jogo "um ou outro jovem que ainda não tenha jogado".

O treinador da equipa da Luz disse também que a equipa "ainda não está ao nível" que Jesus quer para o Benfica.

"Há coisas, na minha opiniao, desde que eu saí do benfica que se perderam. O Benfica tem de novamente caminhar para essas ideias que eu acho que são fundamentais", afirmou em entrevista à SIC.

Sobre possíveis contratações ou saídas de jogadores, Jorge Jesus disse:

"Estou preparado para não entrar ninguém, mas não estou preparado para perder jogadores".

O jogo do Benfica com o Standard de Liége vai ser transmitido na SIC, às 17:55.

O árbitro bielorrusso Aleksei Kulbakov dirige o jogo.