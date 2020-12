Liga Europa. Sporting de Braga recebe Zorya sem Esgaio e Castro

O Sporting de Braga joga esta quinta-feira em casa com os ucranianos do Zorya. Os minhotos já garantiram o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa e ainda podem terminar esta fase no primeiro lugar do grupo.

O treinador do Braga avisa que o Zorya é uma equipa forte e assume que falhou uma previsão que fez quando conheceu os adversários na Liga Europa.

Para o jogo desta quinta-feira, Carlos Carvalhal não poderá contar com Esgaio, que está castigado por ter visto três cartões amarelos. Castro fica de fora por motivos físicos.