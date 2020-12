Paulo Fonseca já avisa em Roma: "Acreditem quando digo que será um jogo difícil, porque sei do que estou a falar"

O técnico português Paulo Fonseca, que orienta a Roma, realçou esta segunda-feira que vai ser "especial" defrontar o Sporting de Braga para a Liga Europa de futebol, uma vez que também já treinou os minhotos e conhece bem o adversário.

"É uma boa equipa que fez uma grande caminhada na fase de grupos [da competição da UEFA]. É um clube que conheço bem, assim como também conheço bem o treinador, por isso acreditem quando digo que será um jogo difícil, porque sei do que estou a falar", comentou ao site dos italianos da Roma Paulo Fonseca, após o sorteio.

O Sporting de Braga terminou em segundo lugar no grupo G da Liga Europa, somando os mesmos pontos dos ingleses do Leicester (13), mas terminando atrás no confronto direto, enquanto a Roma fechou o grupo A em primeiro lugar, também com 13 pontos.

"É uma equipa jovem, mas joga bem. É um clube ambicioso e em crescimento e não devemos cometer o erro de pensar que será uma qualificação simples. Não nego que vai ser um duelo especial para mim, pois treinei lá e tenho muitos amigos lá", acrescentou o treinador luso, que ganhou uma Taça de Portugal ao serviço dos minhotos em 2015/2016.

Por ter terminado no segundo lugar do grupo G, atrás do Leicester, o conjunto treinado por Carlos Carvalhal vai disputar a primeira mão em casa, em 18 de fevereiro, e a segunda na capital italiana, em 25 de fevereiro.

O Sporting de Braga foi finalista da segunda prova europeia de clubes em 2011, quando perdeu na final frente ao FC Porto.