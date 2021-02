David Luiz: "Dói sempre contra o Benfica. É um clube especial para mim"

Esperava uma eliminatória tão renhida?

"Não. Esperávamos um jogo muito difícil, contra uma equipa muito qualificada e com grandes jogadores e um grande treinador. Acho que criámos muito mais do que eles, acho que foram os nossos erros que provocaram os erros, mas soubemos ter a cabeça tranquila e maturidade dentro do jogo para passarmos a eliminatória."

Doeu ser contra o Benfica?

"Dói sempre."

Que peso tem esta vitória para o Arsenal?

"É sempre importante continuar nas provas. Não estamos no nosso melhor ano, mas os grandes jogadores e os grande clubes têm de estar dispostos a aprender em todas as situações e estamos a melhorar a cada dia. Estou feliz por toda a equipa."

O que tem faltado ao Benfica?

"Tenho acompanhado. O Benfica sempre nos habituou a lutar por todas as provas, infelizmente este ano não estão no melhor momento, mas acredito muito no clube, no treinador e nos jogadores e nos adeptos. É um clube especial para mim e para toda a gente que tem amor pelo Benfica."