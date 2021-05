Liga Europa. A vitória foi da equipa da casa, mas a festa foi do Manchester United

O Manchester United de Bruno Fernandes está na final da Liga Europa. Perdeu em casa da Roma por 3-2, mas venceu por 8-5 no conjunto das duas mãos.

Com a vitória por 6-2 em Old Trafford, ao Manchester United bastava gerir o resultado confortável, ao contrário da equipa da casa que, a correr atrás do prejuízo, entrou com tudo.

A vitória foi da equipa da casa, mas a festa foi dos ingleses. O Manchester United junta-se ao Villarreal na final da Liga Europa, que se joga no da 26 de maio na Polónia.