Mais um troféu para o senhor Liga Europa

Um, dois, três, quatro, cinco... 22. A certa altura, os penáltis pareciam intermináveis, até porque todos os jogadores de campo já tinham marcado, assim como Rulli, guarda-redes do Villarreal. Mas quando De Gea teve de passar da linha da baliza para a marca de penálti, e ser ele a bater... Rulli defendeu. E o Villarreal conquistou a Liga Europa.

Foi a primeira vez que os espanhóis venceram a prova, com um resultado de 11-10 no desempate por grandes penalidades, após o 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento.

Mas, para Unai Emery, este foi o quarto triunfo da carreira na prova: o treinador espanhol já tinha conquistado a Liga Europa por três vezes, no Sevilha, e volta a sair vencedor, agora com o Villarreal, 7.º classificado da Liga espanhola.

Na Polónia, mais propriamente em Gdansk, onde já houve público, os espanhóis, a disputarem a sua primeira final de uma competição europeia, adiantaram-se no marcador aos 29 minutos, com um golo do avançado Gerard Moreno.

Mas os ingleses do Manchester United, com o português Bruno Fernandes, capitão, a alinhar todo o encontro, chegaram ao empate aos 55, por intermédio do internacional uruguaio Cavani.

Com o empate a manter-se no prolongamento, a final foi então decidida nos penáltis, à 22.ª tentativa.

Com este triunfo, o Villarreal garante ainda a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/22.