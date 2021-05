Os 22 penáltis que decidiram a final da Liga Europa

O Villarreal conquistou esta quarta-feira a Liga Europa pela primeira vez ao vencer o Manchester United por 11-10 no desempate por penáltis, após o 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento, na final em Gdansk, na Polónia.

A equipa espanhola, a disputar a final de uma competição europeia pela primeira vez, adiantou-se no marcador aos 29 minutos, com um golo do avançado Gerard Moreno, mas os ingleses, com o português Bruno Fernandes a alinhar todo o encontro, chegaram ao empate ao minuto 55, por intermédio do internacional uruguaio Edinson Cavani.

Com o empate a manter-se no prolongamento, a final foi decidida no desempate por pontapés de penálti, com o guarda-redes do Manchester United, David de Gea, a falhar depois de 21 penáltis convertidos de forma consecutiva.