Liga Europa. Sp. Braga com Estrela Vermelha, Ludogorets e Midtjylland no Grupo F

As bolinhas brancas, sacudidas e sacadas por Marcos Senna e Andrés Palop, ditaram que o Sp. Braga vai jogar, no Grupo F da Liga Europa, contra Estrela Vermelha, Ludogorets e Midtjylland

Os portugueses foram à final desta prova, em 2011, em Dublin, na altura com Domingos Paciência como treinador. O FC Porto de André Villas-Boas, com um golo de Radamel Falcao, conquistou o troféu dessa edição de há 10 anos.

Este Grupo F permite sonhar, é certo, mas obviamente não se esperam grandes facilidades. O Estrela Vermelha, treinado pelo mítico Dejan Stankovic, segue na terceira posição do campeonato sérvio, a dois pontos do líder Partizan, que eliminou o Santa Clara às portas da Conference League.

Já os dinamarqueses do Midtjylland caíram na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões contra o PSV. O clube treinado por Bo Henriksen está na frente da liga dinamarquesa, apenas com mais um ponto do que o Copenhaga, com cinco vitórias em seis jogos.

Finalmente, os búlgaros do Ludogorets, com os portugueses Josué Sá e Claude Gonçalves no elenco, não têm nenhum nome especialmente sonante. Depois de vencer a Supertaça da Bulgária (4-0 vs. CSKA Sofia) e de ter sido eliminado pelo Malmö no play-off da Champions, o clube de Razgrad está na quarta posição do campeonato, só com vitórias e com menos dois jogos.

A sorte diferente dos portugueses

O Grupo D será uma reunião de portugueses. O Eintracht Frankfurt, a equipa de Gonçalo Paciência, vai defrontar o Olympiakos de Pedro Martins e o Fenerbahçe de Vítor Pereira, que assim vai regressar ao campo dos campeões gregos. O Olympiakos conta também com Rúben Semedo e Rony Lopes.

O Spartak de Rui Vitória, eliminado pelo Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, está no difícil Grupo C, com Nápoles, Leicester e Legia Varsóvia.

O Betis de William Carvalho está no Grupo G, com Leverkusen, Celtic e Ferencváros, um grupo com cheirinho a Liga dos Campeões, assim como o Grupo E, com Lazio, Lokomotiv Moscovo, Marselha e Galatasaray.

O PSV, a equipa eliminada pelos benfiquistas no play-off da Liga dos Campeões, calhou no Grupo B, onde vai defrontar Monaco, Real Sociedad e Sturm Graz.

A fase de grupos da Liga Europa

Grupo A

Lyon

Rangers

Sparta Praga

Brondby

Grupo B

Monaco

PSV

Real Sociedad

Sturm Graz

Grupo C

Nápoles

Leicester

Spartak Moscovo

Legia Varsóvia

Grupo D

Olympiacos

Eintracht Frankfurt

Fenerbahçe

Antuérpia

Grupo E

Lazio

Lokomotiv Moscovo

Marselha

Galatasaray

Grupo F

Sp. Braga

Estrela Vermelha

Ludogorets

Midtjylland

Grupo G

Leverkusen

Celtic

Betis

Ferencváros