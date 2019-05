São €20 milhões a entrar no Dragão: FC Porto confirma venda de Felipe

Felipe já se tinha despedido dos adeptos nas redes sociais, na tarde de segunda-feira, mas a confirmação oficial da saída do defesa central brasileiro do FC Porto só surgiu na madrugada de terça-feira.

O FC Porto comunicou oficialmente à CMVM a venda de Felipe ao Atlético de Madrid, a troco de €20 milhões. "A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Atlético de Madrid para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Felipe pelo valor de 20.000.000 € (vinte milhões de euros)", lê-se no comunicado.

Felipe, 30 anos, chegou ao FC Porto em 2016/17, proveniente do Corinthians. Esta época, a sua terceira em Portugal, cumpriu 53 jogos pelos portistas, marcando quatro golos.