Félix a caminho do Atlético de Madrid. Colchoneros vão mesmo pagar 120 milhões de euros

Primeiro, o número: 120 milhões de euros. Depois, o nome: João Félix.

Após muitos avanços e recuos, o jovem médio do Benfica, que Luís Filipe Vieira queria manter na Luz por mais uma época, já é dado como certo no Atlético de Madrid. O miúdo de 19 anos faz capa em todos os desportivos nacionais esta terça-feira. Ontem, foi visto na capital espanhola, na companhia do super-agente Jorge Mendes.

“Campeões dos milhões”, escreve “A Bola” na primeira página. O “Record” entra em modo despedida e aponta: “Adeus, Félix”. O “Jogo”, por sua vez, inspira-se na meteorologia: “Félix faz chover milhões.”

Ao aceitarem pagar o valor da cláusula de rescisão, os colchoneros vão ter um momento excêntrico - muito ao estilo dos seus vizinhos merengues. João Félix passará a ser a quarta transferência mais cara da história do futebol mundial. O português irá ganhar cerca de sete milhões de euros por ano.

Mais: João Félix passará a ser a contratação mais cara da história dos colchoneros, superando os 70 milhões de euros pagos por Lemar ao Monaco no verão passado.