Grimaldo gera mal-estar no Benfica

Ficar ou sair? Essa é sempre a decisão que tem de ser tomada, por clubes e jogadores, aquando dos mercados de transferências e, no que diz respeito a Grimaldo, há divergência entre clube e jogador - ou melhor, empresário.

O Benfica pretende renovar contrato com o lateral espanhol, assegura o "Record" desta quinta-feira, por mais duas temporadas, uma vez que o vínculo atual só se estende até 2021.

Contudo, o agente de Grimaldo terá expressado vontade em ouvir primeiro ofertas do estrangeiro, antes de tomar qualquer decisão relativa ao futuro do jogador, algo que não foi bem acolhido na Luz, já que Luís Filipe Vieira pretenderá manter o núcleo duro do campeão nacional.

Recorde-se que o Nápoles foi uma das equipas interessadas na contratação do lateral esquerdo e, atualmente, Grimaldo tem uma cláusula de rescisão de €60 milhões.