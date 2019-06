Eduardo volta a uma baliza onde já foi muito feliz

À quarta é de vez. Eduardo está de volta ao Sporting de Braga pela quarta vez na carreira, anunciou esta segunda-feira o clube bracarense, através das redes sociais.

O internacional português de 36 anos, que assinou por duas épocas, já tinha estado em Braga em 2013/14, em 2009/10 e 2008/09 e, antes, entre 2006/07 e 2000/01.

Na época passada, Eduardo esteve na Holanda, ao serviço do Vitesse, onde realizou 34 jogos. Em 2017/18 e 2016/17, o internacional português esteve no Chelsea, mas não chegou a estrear-se pela equipa principal. Antes, Eduardo tinha sido peça fundamental nos croatas do Dinamo Zagreb, em 2015/16 e 2014/15.