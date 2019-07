¡Hola, Madrid! Herrera confirmado no Atlético

Os rumores já existiam há muito de que provável era que o FC Porto perdesse dois titulares da época passada para o Atlético de Madrid, embora "perder" não seja, talvez, o verbo mais apropriado: Hector Herrera terminou o contrato com os portistas na segunda-feira e Felipe, mesmo com mais duas épocas de duração no vínculo, foi vendido a menos de metade do preço que, alegadamente, o clube desejava (50 milhões de euros) pelo defesa central.

Já se sabia, desde 27 de maio, que o brasileiro fora vendido ao Atlético por 20 milhões de euros. E soube-se esta quarta-feira que o mexicano também será jogador do clube espanhol.

Hector Herrera foi confirmado pelo Atlético de Madrid, via redes sociais, com um contrato para as próximas três temporadas. Aos 29 anos e após seis épocas no FC Porto, em que se tornou o quarto estrangeiro com mais jogos feitos (245) pelos dragões, o médio vai para o segundo clube longe do México.