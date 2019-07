João Félix, o “puro talento”, confirmado no Atlético de Madrid

Ao fim de semanas de rumores, milhões e claúsulas badaladas, João Félix é, oficialmente, jogador do Atlético de Madrid e assinou um contrato válido por sete temporadas.

Com 19 anos, 43 jogos de primeira divisão e nem uma época completa de primeira equipa do Benfica, o português torna-se no quarto jogador mais caro da história do futebol, apenas atrás de Neymar (222 milhões de euros), Philippe Coutinho (145 milhões) e Kylian Mbappé (135 milhões).

O miúdo que entrou na adolescência a fazer viagens de carro entre Viseu e o Porto, que decidiu trocar um grande por outro, em Lisboa, vale 126 milhões de euros - os que, nas últimas duas semanas, foram sendo avançados como certos no negócio entre o Benfica e o Atlético de Madrid.

O clube da Luz confirmou o montante à Comissão de Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), informando, contudo, que espanhóis apenas pagam 30 milhões de euros a pronto. O resto está assim explicado: "a Benfica SAD efetuará uma operação de desconto sem recurso dos restantes € 96.000.000 (noventa e seis milhões de euros), sendo os custos financeiros associados a esta operação de € 6.000.000 (seis milhões de euros)".

Descodificando, o Benfica receberá o dinheiro graças a um empréstimo bancário contraído pelo Altético, que pagará esse crédito com juros, a que são relativos os últimos 6 milhões de euros mencionados.

O Atlético de Madrid oficializou o internacional português com um vídeo, publicado no site oficial e nas redes sociais, em que surge a caminhar no interior do Museu do Prado, na capital espanhola. No final, surge a mensagem: "Bem-vindo, João Félix. Puro talento".