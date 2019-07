Jorge Mendes ganha 12 milhões de euros com venda de Félix

A venda de João Félix ao Atlético de Madrid vai encher os cofres da Luz, mas não só. Também os bolsos de Jorge Mendes, o agente que agilizou a transferência, vão aumentar com doze milhões de euros, revela o “Correio da Manhã” esta quinta-feira.

A quota de Mendes consta do comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pela equipa encarnada. O Benfica confirmou a venda do jogador por 120 milhões de euros, acrescentando que “os encargos com serviços de intermediação ascendem aos 12 milhões”, lê-se.

Dos 12 milhões, parte será distribuída por Moreira de Sá e Pedro Cordeiro, donos da Soccer Promaster, empresa que representou o jogador nos últimos quatro anos e que tem uma parceria com a Gestifute de Mendes.

João Félix assinou por sete épocas com o Atlético de Madrid e vai utilizar o número 7 na camisola. O médio português deverá partir em digressão com os colchoneros pelos EUA, onde disputará jogos relativos à International Champions Cup 2019.