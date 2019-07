FC Porto anuncia reforço para o ataque

Zé Luís já é jogador do FC Porto, confirmou esta sexta-feira o clube, através das redes sociais. O avançado cabo-verdiano provém do Spartak de Moscovo, onde estava há quatro épocas, e assinou até 2023.

O internacional de Cabo Verde, que tem 28 anos, marcou 14 golos na última época, ao completar 36 jogos na Rússia.

Zé Luís chegou a Portugal em 2009/10, proveniente do Batuque, clube cabo-verdiano, para jogar no Gil Vicente. Em 2011/12 foi transferido para o Sporting de Braga, clube que o emprestou, em 2013/14, aos húngaros do Videoton. Em 2015/16, Zé Luís foi para a Rússia, onde conquistou com o Spartak um campeonato e uma Supertaça.