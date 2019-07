Abe alas para o Barcelona

O FC Barcelona chegou a acordo com o Kashima Antlers para contratar o futebolista japonês Hiroki Abe, de 20 anos, anunciou esta sexta-feira o emblema nipónico.

Em comunicado, o Kashima Antlers dá conta do "princípio de acordo" com o clube catalão, que vai contratar o avançado internacional japonês após a aprovação dos exames médicos.

O eleito melhor jogador jovem do campeonato japonês de 2018 admitiu que a saída do Kashima Antlers foi "uma decisão difícil", por ocorrer a meio da temporada.

"Mas tenho um forte desejo para abraçar novos desafios no FC Barcelona. Com a experiência adquirida no Kashima, vou procurando o meu futebol dia a dia, momento a momento", acrescentou Hiroki Abe.

Após 18 jornadas, o Kashima Antlers ocupa o quarto lugar do campeonato, com 31 pontos, menos um do que o bicampeão Kawasaki Frontale, terceiro classificado, também com menos um jogo. Ambos estão atrás de FC Tóquio, que lidera com 39, e Yokohama Marinos, com 33.